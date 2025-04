Incidente sul lavoro: operaio cade da impalcatura durante lavori di ristrutturazione

Un operaio di 50 anni è stato ricoverato dopo una caduta di tre metri presso il cantiere dell'ospedale di Sulmona; le sue condizioni non sono gravi.

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel cantiere per la ristrutturazione dell'ospedale di Sulmona, dove sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione per la realizzazione della centrale operativa territoriale e della casa della comunità.​

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Compagnia di Sulmona, un operaio di origine pakistana, 50 anni, è caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa tre metri mentre era al lavoro. I colleghi lo hanno prontamente soccorso, accompagnandolo al pronto soccorso dell'ospedale, dove è stato sottoposto a accertamenti sanitari. I medici sospettano la presenza di alcune fratture, ma le condizioni generali dell'uomo non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e effettuato i rilievi necessari per accertare le cause dell'accaduto. Sono in corso verifiche da parte degli ispettori della ASL 1 per determinare se l'incidente sia stato causato da una imperizia dell'operaio o da una violazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo incidente evidenzia ancora una volta i rischi associati ai lavori in cantiere e l'importanza di rispettare rigorosamente le normative di sicurezza per prevenire infortuni sul lavoro.