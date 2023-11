Incidente sull'A14: Camion e Furgone a Violento Scontro

Nel territorio del comune di Tortoreto, lungo l'autostrada A14, un violento scontro tra un furgone Iveco Daily adibito al trasporto di bombole di ossigeno e un camion ha mandato un giovane autista di 24 anni all'ospedale. L'incidente ha coinvolto il furgone che usciva dall'area di servizio di Tortoreto e si stava immettendo nell'autostrada in direzione sud.

I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto sono intervenuti prontamente per estrarre l'autista, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del furgone. Nonostante la violenza dell'impatto, il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Giulianova per le cure del caso.

Durante l'operazione di soccorso, si è reso necessario mettere in sicurezza il furgone, il cui abitacolo aveva subito gravi danni a causa della collisione. Alcune bombole di ossigeno trasportate sono rimaste danneggiate, con una di esse che ha iniziato a perdere ossigeno. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118, e successivamente un carroattrezzi ha recuperato il veicolo incidentato.

La polizia autostradale è intervenuta sul luogo dell'incidente per svolgere gli adempimenti di competenza. La carreggiata sud dell'autostrada è rimasta aperta a una corsia durante le operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente, causando una lunga fila di automezzi.