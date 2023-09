Incidente sull'Asse Attrezzato Pescara-Chieti: Tre Feriti di Cui Due Gravi in uno Scontro Contromano

Un incidente drammatico si è verificato attorno alle 10:30 sull'Asse Attrezzato Pescara-Chieti, proprio all'altezza dell'aeroporto, tra l'ipercoop e l'area industriale, con un bilancio di tre feriti, di cui due in condizioni gravi. L'incidente ha causato rallentamenti e ha reso necessaria la deviazione del traffico su una sola corsia della carreggiata.

Lo scontro è avvenuto tra un furgone condotto da un uomo di 33 anni di Pescara e una Fiat Idea, alla cui guida c'era una donna anziana di 76 anni, con a bordo un ragazzo, suo nipote. La scena ha visto l'arrivo immediato delle forze dell'ordine, tra cui la polizia stradale, i soccorritori della Life, un'ambulanza medicalizzata del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas.

I feriti, una donna anziana e suo nipote, sono stati prontamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni generali sono stabili, ma la donna ha riportato ferite e contusioni più serie rispetto al nipote, che ha subito ferite meno gravi. Fortunatamente, il conducente del furgone è uscito dall'incidente con solo lievi graffi.

Dai primi accertamenti emergerebbe che la conducente della Fiat Idea avrebbe per errore imboccato l'Asse Attrezzato in direzione opposta all'entrata dell'area industriale. Una volta entrata nella carreggiata, avrebbe cercato freneticamente di invertire la direzione. Nonostante alcuni automobilisti siano riusciti ad evitarla, il furgone ha centrato in pieno il lato dell'auto, causando l'incidente.