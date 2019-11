Incidente sull'Asse Attrezzato, muore motociclista

In un incidente avvenuto questa mattina sull’Asse Attrezzato a Pescara, è costato la vita ad un motociclista, un finanziere B.G., che viaggiava in moto ed in servizio a Pescara.



Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo, che si stava recando al lavoro, ad una curva avrebbe perso il controllo della moto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. E' morto sul colpo a causa di un grave trauma alla testa.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorsi, le forze dell'ordine e i dipendenti dell'Anas e il traffico è stato deviato con indicazioni in loco con uscita obbligatoria a Porta Nuova.

