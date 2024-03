Incidente sulla A24: Auto in fiamme dopo impatto con cinghiali, conducente salvo

La tranquillità della serata di ieri è stata interrotta da un drammatico incidente lungo il tratto di Colledara dell'autostrada A24 in direzione Roma, poco dopo le 21. Un giovane conducente, fortunatamente, è riuscito a sfuggire illeso a un evento che ha seminato paura e devastazione.

Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è stata prontamente mobilitata nel comune di Colledara, al chilometro 142 dell'A24, dove si è verificato un incidente stradale particolarmente insolito: quattro cinghiali hanno invaso la carreggiata, causando una collisione con un'auto che è poi andata in fiamme. Per fortuna, il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

Una Ford Fiesta, guidata da un giovane di 25 anni del luogo, è entrata in collisione con il gruppo di cinghiali che stava attraversando l'autostrada. A seguito dell'impatto violento, i cinghiali hanno perso la vita dopo essere stati sbalzati sull'asfalto. Il conducente, ferito nell'incidente, ha prontamente parcheggiato il veicolo sulla corsia di emergenza e si è allontanato prima che l'auto andasse completamente a fuoco.

In breve tempo, l'auto alimentata a gas GPL è stata avvolta dalle fiamme. Il giovane conducente è stato trasportato all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 per accertamenti e cure necessarie. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo incendiato, mentre la Polizia Autostradale è intervenuta per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico veicolare.

Il personale della Ditta GSA ha effettuato il primo intervento di spegnimento, mentre il veterinario della ASL ha provveduto al recupero delle carcasse dei cinghiali deceduti. Il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto aperto al traffico su un solo senso di marcia per consentire lo svolgimento delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente.