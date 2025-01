Incidente sulla SS17: giovane donna gravemente ferita, intervento chirurgico urgente

Un drammatico incidente stradale sulla SS17 ha coinvolto una coppia di turisti. La ragazza, ferita gravemente, dovrà subire un delicato intervento chirurgico.

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo ieri, poco dopo le 14, lungo la statale 17 al chilometro 115, tra i comuni di Pettorano sul Gizio e Rocca Pia. A essere coinvolta una Jeep Renegade, con a bordo una giovane coppia di turisti provenienti da Foggia. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada, finendo prima contro un muro e poi ribaltandosi. Il veicolo, dopo aver colpito il muro, si è capottato, compiendo più di un giro prima di fermarsi.

Il conducente, un 30enne originario di Foggia, è riuscito a chiamare i soccorsi, dando l’allarme immediato. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Sulmona, due ambulanze, una del 118 e una della Croce Verde, e i carabinieri. La ragazza, 23enne, è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo, ma poco dopo ha perso la sensibilità agli arti e ha manifestato evidenti segni di trauma. Per precauzione, è stato disposto il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove i medici hanno subito riscontrato una frattura spinale.

La prognosi della giovane è riservata, e la ragazza dovrà affrontare un intervento chirurgico delicato. I soccorritori avevano inizialmente diagnosticato un grave danno alla colonna vertebrale, ma le sue condizioni potrebbero complicarsi ulteriormente.

Le prime indagini hanno rivelato che l'incidente potrebbe essere stato causato esclusivamente dalla condotta del 30enne, che, purtroppo, è stato denunciato per lesioni stradali gravi. L'uomo, sottoposto all'alcoltest e agli esami tossicologici, è risultato negativo. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma al momento non emergono ulteriori elementi che possano spiegare la causa del sinistro. La coppia era in viaggio, e il grave incidente ha segnato un triste epilogo di quella che avrebbe dovuto essere una giornata di svago.

Mentre gli investigatori proseguono il loro lavoro, la comunità locale è scossa dall'ennesima tragedia sulle strade abruzzesi.