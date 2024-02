Incidente sulla Seggiovia di Campo Imperatore: Uno Snowboarder Cade, l'Altro si Aggrappa alla Rete

Una giornata di sci si è trasformata in una disavventura per una coppia di snowboarder sulla seggiovia di Campo Imperatore. Mentre erano pronti per affrontare una discesa sulle piste innevate dell'Abruzzo, uno dei giovani è scivolato dal sedile, forse a causa di una momentanea distrazione. Fortunatamente, l'altro snowboarder è riuscito a aggrapparsi alla rete di sicurezza, evitando una caduta potenzialmente pericolosa.

Il personale della seggiovia ha prontamente notato l'incidente e ha fornito assistenza al ragazzo rimasto aggrappato alla rete per diversi minuti. Tuttavia, per riportarlo in sicurezza a terra, è stato necessario l'intervento di un gatto delle nevi, garantendo così che l'escursione sulla neve terminasse senza ulteriori incidenti.

La vicenda evidenzia l'importanza della sicurezza sulle piste e della prontezza del personale di soccorso in situazioni di emergenza in ambiente montano.