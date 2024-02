Incidente sulle Piste di Monte Pratello: 20enne Residente a Pescara Ferito con lo Snowboard

"Trasportato in Elioambulanza, Fortunatamente Fuori Pericolo di Vita"

Un giovane di 20 anni, residente a Pescara, ha vissuto momenti di paura dopo un incidente sulle piste di Monte Pratello, nel comune di Rivisondoli. Il ragazzo, che si trovava in Alto Sangro con un gruppo di amici per godersi momenti di relax sulla neve, è uscito fuori pista con lo snowboard. Durante la discesa, ha perso il controllo della tavola e è finito contro un albero, riportando fratture alla tibia e al perone.

I suoi amici e altri sciatori presenti nell'impianto hanno prontamente soccorso il giovane, affidandolo immediatamente alle cure dell'equipaggio del 118. Per il trasferimento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, è stato necessario richiedere l'intervento di un elisoccorso. Fortunatamente, nonostante le fratture, il giovane non ha perso conoscenza e non corre pericolo di vita.

Una volta arrivato in eliambulanza, i medici aquilani lo terranno sotto osservazione per valutare l'entità dei traumi e delle fratture subite nell'incidente in pista. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per la sua guarigione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro per ricostruire la dinamica dell'evento e escludere eventuali responsabilità. I militari continuano i controlli sulle piste da sci per promuovere un uso sempre più sicuro delle stesse.