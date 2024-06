Incidente tra Tir sull'A25: Due Chilometri di Coda per Roma

Un incidente fra due Tir ha causato questa mattina due chilometri di coda sull'A25, all'altezza del km 133, nel tratto del comune di Prezza. Il tamponamento, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto un camion che trasportava bevande, provocando rallentamenti significativi per il traffico diretto a Roma.

I vigili del fuoco di Sulmona sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi, operazioni che si sono rivelate piuttosto complesse. La polizia stradale di Sulmona è sul posto per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari.