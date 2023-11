Incidenti sulla Variante Frentana: Due Scontri in Pochi Minuti, Feriti Lievi

Nella tranquilla mattinata di oggi, a Lanciano, si sono verificati due incidenti stradali sulla variante frentana nel breve lasso di tempo di pochi minuti. Il primo incidente ha coinvolto un veicolo adibito alla raccolta dei rifiuti urbani e un'auto, e si è verificato all'incrocio nei pressi del centro commerciale La Fontana, dove è ubicato il supermercato Oasi. Il secondo incidente ha avuto luogo in via Bergamo, all'incrocio che conduce alla discesa della stazione dei treni.

Intorno alle 6:20, un'auto, una Ford Fiesta con a bordo una donna, è stata coinvolta in uno scontro con un mezzo della Ecolan, la società responsabile della raccolta dei rifiuti urbani nella città. La mancata precedenza allo stop è stata individuata come causa dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo della Ecolan, proveniente dalla strada parallela al supermercato Oasi, non si è fermato allo stop, investendo la Ford Fiesta che percorreva la variante in direzione di Castel Frentano.

La conducente dell'auto coinvolta è stata trasportata presso l'ospedale "Renzetti" di Lanciano per ricevere le cure necessarie. La polizia stradale di Lanciano è intervenuta sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e accertare le dinamiche dell'evento. Nel frattempo, la polizia municipale si è occupata dei rilievi relativi al secondo incidente verificatosi in via Bergamo. Fortunatamente, entrambi gli incidenti hanno causato solo feriti lievi.