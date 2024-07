Inclusione sociale e contrasto alla povertà - Santangelo: “In Abruzzo accolte oltre 14mila domande

“Ottimi risultati raggiunti nel contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, attraverso le nuove misure ADI (Assegno di Inclusione) e SFL (Supporto Formazione Lavoro) che hanno superato in modo efficace il precedente Reddito di Cittadinanza”.

Roberto Santangelo, assessore con deleghe al Sociale e alla Formazione al Lavoro della Regione Abruzzo, commenta così la notizia diffusa dall’INPS riguardo il report pubblicato dal primo Osservatorio sulle misure di inclusione sociale e di contrasto alla povertà (ADI/SFL).

“Grazie alla lungimiranza del Governo di centro destra, - continua l’Assessore - è già possibile raccogliere dei dati positivi che parlano di sostegno alle famiglie con difficoltà economiche e di promozione dell’inclusione sociale attraverso la formazione e il lavoro. In Abruzzo, in particolare, sono state accolte 12.110 domande per l’Assegno di Inclusione e sono stati 2.038 i beneficiari del Supporto Formazione Lavoro. Numeri - spiega Santangelo - che dimostrano l’esigenza di sostenere politiche per il benessere della comunità, ma anche la ferma volontà di avviare un percorso verso lo sviluppo economico e sociale nella nostra regione e in Italia, dove - a giugno - 697.640 nuclei hanno beneficiato dell’ADI e sono state accolte 96.161 domande di SFL. Le precedenti misure - conclude l’Assessore al Sociale - erano anticicliche e disincentivanti dell’occupazione, mentre il sistema disegnato dal ministro Marina Elvira Calderone (incentrato appunto su ADI e SFL) accompagna il ciclo economico e l’inserimento nel mondo del lavoro, concentrando la rete di protezione sociale intorno ai nuclei familiari soprattutto in presenza di persone con disabilità e di minori”.