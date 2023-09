Indagata una Famiglia di Imprenditori Locali per Frode Fiscale e Reati Societari

Una famiglia di imprenditori locali, composta dal padre, la madre e il figlio, tutti amministratori di una rinomata società specializzata nella produzione e commercializzazione di macchinari per la pulizia di superfici, è nuovamente a rischio processo. L'accusa che incombe su di loro riguarda presunte frodi fiscali e il commesso di reati societari, che avrebbero portato all'accumulo di un patrimonio illecito stimato in oltre 3,7 milioni di euro. L'ultimo sviluppo in questa vicenda è stato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato nel contesto dell'inchiesta denominata 'super clean', avviata nel 2022 dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, sotto la supervisione della procura della Repubblica di Pescara.

L'origine delle indagini risale a una querela presentata dai soci di minoranza dell'azienda, che ha poi scaturito approfondimenti che hanno rivelato una presunta associazione criminale e pratiche illecite tra i due principali amministratori, coniugi tra loro, e il loro figlio, già titolare di un'altra impresa. I tre sono sospettati di aver depauperato ingiustamente le risorse finanziarie dell'azienda utilizzando fatture false per transazioni commerciali mai effettuate, con lo scopo di sottrarre ulteriori 250.000 euro dalle casse aziendali.

Le Fiamme Gialle, nell'ambito delle loro indagini, avevano già denunciato l'intera famiglia di imprenditori alle autorità giudiziarie locali. In seguito, su richiesta della Procura, il gip del Tribunale ha emesso un provvedimento di sequestro, che ha comportato la messa sotto sigillo di conti correnti, appartamenti, orologi di lusso e auto di pregio per un valore complessivo superiore a 3,5 milioni di euro. La vicenda resta ora aperta con l'attesa delle prossime fasi processuali.