Influenza in Crescita Esponenziale: Superato il Milione di Contagi

L'influenza ha già fatto registrare oltre un milione di contagi, segnando un inizio di stagione particolarmente intenso, secondo le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco, professore presso l'Università Statale di Milano. L'esperto ha anticipato che questa stagione influenzale sarà impegnativa, facendo riferimento alla vivace incidenza del virus H3N2 osservata in Australia.

I dati preliminari dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) indicano che, nella settimana tra il 6 e il 12 novembre, sono stati stimati circa 375.000 casi di sindrome simil-influenzale, portando il totale a circa 1.264.000 casi dall'inizio della sorveglianza ad ottobre.

Anche personalità di spicco, come il premier Giorgia Meloni, sono state colpite dall'influenza, portando al rinvio del Consiglio Supremo di Difesa. Nel mondo dello spettacolo, il cantante Luciano Ligabue ha annullato concerti a Roma ed Eboli a causa dell'influenza.

Secondo Pregliasco, la stagione influenzale presenta sintomi classici negli adulti, tra cui un inizio brusco con febbre di 38 gradi o oltre, il naso chiuso o che gocciola, e almeno un sintomo sistemico come dolori muscolari o articolari. Tuttavia, il virologo sottolinea che in una stagione invernale possono circolare vari virus respiratori, quindi la diagnosi può variare.

Il basso tasso di vaccinazioni, soprattutto anti-Covid, preoccupa Pregliasco, poiché la percezione del rischio per gli anziani e i fragili è compromessa. Mentre le vaccinazioni antinfluenzali sembrano essere in corso, Pregliasco nota che sono ancora al di sotto del 50% della popolazione candidabile, considerato insufficiente per garantire una protezione adeguata.