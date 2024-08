Inizia il Processo Verso il Presunto Uccisore dell'Orsa Amarena

A un anno dall'uccisione dell'orsa Amarena, simbolo dell'Abruzzo, si avvicina il momento della verità giudiziaria per Andrea Leombruni, l'allevatore marsicano accusato di aver sparato intenzionalmente all'animale. La Procura ha chiuso le indagini lo scorso 25 giugno e ha scelto la strada della citazione diretta a giudizio per Leombruni, che ora dovrà affrontare un processo in tribunale. Le accuse mosse contro di lui sono pesanti: uccisione di animali aggravata da crudeltà ed esplosioni pericolose in luogo abitato.

Il caso ha suscitato una forte reazione pubblica, con manifestazioni organizzate in Abruzzo per ricordare Amarena, un esemplare amato e rispettato dalla comunità marsicana. La perizia balistica condotta durante le indagini si è rivelata decisiva: i risultati confermano che Leombruni avrebbe sparato volontariamente, con l'intento di uccidere l'animale, e non per errore o per spaventarla. Il colpo di carabina, calibro 12, esploso da una distanza ravvicinata, ha perforato il polmone dell'orsa, causando la sua morte.

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa), che aveva presentato denuncia alla Procura, ha annunciato la sua costituzione come parte civile nel processo. "La giustizia farà il suo corso," ha dichiarato l'Oipa, "anche se non restituirà Amarena ai suoi figli e a questa vita. Chi l’ha uccisa deve pagare." L'associazione ha inoltre sottolineato come la Procura abbia confermato che Amarena al momento dello sparo non rappresentava alcun pericolo, definendo l’uccisione come un atto di crudeltà inaccettabile.

L'Oipa ha espresso la speranza che il processo porti a una condanna esemplare, evidenziando anche come il caso di Amarena sia l’ennesimo tragico episodio legato al clima di ostilità verso i grandi carnivori, spesso fomentato da alcuni esponenti politici. Il processo contro Andrea Leombruni rappresenterà un momento cruciale per la tutela della fauna selvatica e per il riconoscimento del valore della vita degli animali protetti.