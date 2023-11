Inizia l'Era Cucinelli con il Primo Giorno di Lavoro per 70 Dipendenti

In una giornata baciata dal sole, si è svolta l'inaugurazione del primo stabilimento di Brunello Cucinelli a Penne. Il nuovo sito industriale, situato nell'area vestina, ha accolto circa 70 lavoratori nel loro primo giorno di lavoro. L'atmosfera è stata resa accogliente e funzionale con piante curate nel piazzale, vetrate a vista all'ingresso che permettono di vedere i banchi da lavoro dei sarti, e una scalinata che conduce a un piano rialzato adibito a zona pranzo.

L'amministratore delegato, Riccardo Stefanelli, ha accolto i dipendenti sottolineando l'importanza di lavorare in un ambiente confortevole e sereno. Ha esortato i lavoratori a considerare il nuovo stabilimento come la loro casa, evidenziando che la loro serenità e il benessere sul lavoro sono di prioritaria importanza per l'azienda.

L'inaugurazione di questa prima struttura segna l'inizio di un nuovo capitolo per Penne e rappresenta il primo passo nell'espansione delle attività di Brunello Cucinelli nella zona. La costruzione di un secondo sito produttivo e di un edificio mensa è prevista entro il 1° gennaio 2025.