Iniziano i Saldi: Confcommercio stima un giro d'affari da 4,8 miliardi di euro

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, prendono il via i tanto attesi saldi invernali, segnando l'inizio di un periodo di intensa attività per il mondo del commercio. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, saranno ben 15,8 milioni le famiglie italiane coinvolte in questa frenesia dello shopping scontato, con una spesa prevista di circa 137 euro per persona. Il giro d'affari complessivo ammonta a un impressionante totale di 4,8 miliardi di euro.

Il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, commenta l'entusiasmante prospettiva, sottolineando la resilienza della propensione al consumo degli italiani nonostante le sfide dell'anno precedente. Felloni attribuisce un ruolo chiave al settore della moda nel mantenere la stabilità economica, contribuendo alla discesa e al contenimento dell'inflazione.

"Questi saldi rappresentano un'eccezionale opportunità per i consumatori, che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti", afferma Felloni, sottolineando il ruolo cruciale del fashion retail nel valorizzare vie, piazze e centri storici, contribuendo così alla crescita del Pil e all'occupazione in Italia.

All'interno dell'articolo, viene fornito un Vademecum per gli acquisti durante i saldi, redatto dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio. Si sottolinea la possibilità di cambiare i capi acquistati, se danneggiati o non conformi, e si forniscono indicazioni riguardo ai diritti dei consumatori, come la facoltà di cambi o rescissione del contratto entro 14 giorni per gli acquisti online.

Il documento evidenzia inoltre l'importanza del pagamento cashless e dell'accettazione delle carte di credito da parte dei negozianti. Vengono specificate le regole per la vendita di prodotti in saldo, che devono avere carattere stagionale o di moda e essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Obbligo per i negozianti è l'indicazione chiara del prezzo normale di vendita, dello sconto applicato e, generalmente, del prezzo finale. Il prezzo iniziale durante i saldi sarà il più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti l'inizio della promozione.

Infine, Confcommercio segnala diverse iniziative promosse su tutto il territorio nazionale da Federazione Moda Italia, come "Saldi Chiari e Sicuri", "Saldi Trasparenti" e "Saldi Tranquilli", allo scopo di garantire un'esperienza di acquisto positiva e trasparente per i consumatori.