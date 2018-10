Inizio di settimana a tratti instabile con rovesci e locali temporali

Inizio di settimana ancora caratterizzato da diffusa variabilità sull'Italia, a causa di infiltrazioni di aria umida che raggiungeranno il Mediterraneo centro-occidentale. A farne maggiormente le spese saranno le regioni meridionali - in particolare le Isole maggiori - con rovesci e temporali anche localmente intensi tra Sicilia, Calabria, Basilicata e martedì anche in Sardegna. Qualche debole pioggia tornerà a interessare le regioni del medio versante adriatico e a tratti anche il Nord.

LUNEDÌ - Giornata ancora una volta instabile su Sicilia nord-orientale, Calabria e Basilicata, con piogge in estensione a Puglia garganica, Molise e Abruzzo orientale; entro il pomeriggio qualche rovescio si concentrerà su zone costiere delle Marche, della Romagna e dell'Emilia orientale, localmente fin sul medio-basso Veneto e sul Piemonte occidentale e meridionale; altrove asciutto ma con nuvolosità in graduale intensificazione anche sul versante tirrenico.

Peggiora tra sera e notte in Sardegna e sul versante ionico, qui con temporali anche intensi specie in Calabria.

MARTEDÌ - Un nuovo fronte perturbato raggiungerà la Sardegna, determinando rovesci e temporali che risulteranno più intensi nelle ore notturne sul versante occidentale e settentrionale, poi nel pomeriggio-sera su quello orientale.

Persisterà ancora spiccata instabilità sul versante ionico della Calabria, ma con piogge che nella seconda parte del giorno interesseranno probabilmente anche la Liguria, coste di Toscana e alto Lazio, Emilia centro-occidentale e Piemonte sud-occidentale; altrove asciutto ma in un contesto prevalentemente nuvoloso.