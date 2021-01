Inizio settimana ancora instabile e calo termico

La dinamica circolazione depressionaria che nel weekend si è approfondita tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, condizionando anche il tempo sulle nostre regioni centro-meridionali, inizierà a traslare verso Levante con l'inizio della prossima settimana. Seppur indebolita transiterà sul Mediterraneo centrale coinvolgendo le nostre regioni centrali e soprattutto meridionali dove rinnoverà condizioni di tempo instabile. Sarà accompagnata inoltre dall'ingresso di correnti settentrionali che impegneranno anche il Sud Italia dando luogo ad un calo delle temperature, dopo la mitezza che tra sabato e domenica avrà interessato soprattutto l'estremo Meridione.

METEO LUNEDÌ. Sarà una giornata all'insegna della stabilità al Nord, salvo qualche annuvolamento su Veneto orientale e Friuli VG, con clima ancora freddo. Addensamenti più consistenti invece sulla Romagna, anche con la possibilità di qualche fenomeno, nevoso già dai 200m. L'instabilità coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud con ancora qualche isolata e debole pioggia sparsa lungo il versante adriatico, più probabile sulle Marche, e sulla Calabria. Deboli nevicate già dai 100/200m sulle Marche, a quote collinari sulla dorsale centro-settentrionale dove i fenomeni saranno però molto deboli e sporadici. Maggiore instabilità in Sardegna con rovesci più estesi. Temperature che inizieranno a calare anche su gran parte del Sud.

METEO MARTEDÌ. L'instabilità si attarderà al Sud coinvolgendo prevalentemente Sicilia e Calabria con piogge e rovesci, qualche fenomeno isolato possibile anche in Puglia, ma sul resto del Meridione si avranno anche alcune schiarite e assenza di fenomeni. Temporanea stabilità al Centro-Nord, ma con aumento delle nubi alte e stratificate sulle regioni settentrionali e tendenza a peggioramento sui confini alpini per l'avvicinamento di un fronte freddo dal Nord Europa con qualche nevicata sui confini franco-svizzeri. Temperature in calo al Centro-Sud.