Inquinamento Mare, assessore Di Nisio, annuncia tavolo tecnico per valutare iniziative

"All'inizio della prossima settimana convocherò un tavolo tecnico con Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) e Asl di Pescara, Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale, immediatamente dopo coinvolgerò l'assessore regionale Mauro Febbo per avviare iniziative che portino a migliorare la qualità delle acque".

Lo annuncia l'assessore comunale di Pescara Nicoletta Di Nisio, con delega, tra l'altro, a 'Mare e fiume', in relazione a iniziative "che tendono a voler far dichiarare il tratto di mare nelle vicinanze della 'Madonnina' non balneabile in modo permanente".

"Valori inquinanti eventualmente riscontrati nel mare nel tratto di spiaggia vicino alla foce sono dovuti a questioni che coinvolgono tutti i territori e Comuni sul percorso del fiume Pescara.

Potenziare e/o a realizzare depuratori, vigilare per contrastare sversamenti abusivi, attivare politiche di salvaguardia delle acque è un percorso che deve coinvolgere più soggetti. Sarà il compito per cui andrò a sollecitare la Regione".