Inquinato anche il Mare Più Bello d'Abruzzo. Emergenza a Vasto

Nuova allerta balneare a Vasto, dove il sindaco ha emesso il suo ottavo provvedimento della stagione estiva a seguito delle preoccupanti analisi condotte dall'Arta (Agenzia regionale per l'ambiente). Questa volta, la restrizione colpisce uno dei tratti più popolari del litorale, quello di fronte al monumento alla Bagnante, che di solito è frequentato da numerosi bagnanti.

La decisione è stata presa a causa dei valori non conformi di "Escherichia coli" rilevati nelle acque. Questo è il secondo divieto di balneazione a Vasto, dopo quelli applicati in due contrade a causa della presenza di alghe tossiche. La stagione estiva di quest'anno ha visto un numero insolitamente elevato di restrizioni sulla balneabilità delle acque, nonostante il mantenimento della Bandiera Blu in cinque punti lungo la costa. Le autorità sospettano la presenza di scarichi abusivi come causa di questa situazione preoccupante. La restrizione sarà revocata non appena le analisi dimostreranno che i valori delle acque tornano ai livelli previsti dalle normative vigenti.