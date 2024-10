Insegue il compagno in auto, poi si schianta contro un albero

Panico nel centro di Avezzano, dove una donna di 45 anni ha inseguito il compagno in auto finendo contro un albero. La crisi nervosa ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118.

Una discussione accesa tra una 45enne di Avezzano e il compagno, un cittadino marocchino con precedenti per reati minori, ha avuto un epilogo drammatico in pieno centro. Dopo il litigio, la donna, già nota alle forze dell’ordine, ha deciso di inseguire il compagno a bordo della sua Fiat Panda gialla. Il gesto impulsivo l’ha portata a salire sul marciapiede in piazza Torlonia, dove, percorsi alcuni metri, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero.

A seguito dell’incidente, l’uomo si è allontanato rapidamente, mentre la 45enne, in preda a una crisi di nervi, si è gettata a terra gridando e attirando l’attenzione dei passanti. La polizia locale è stata immediatamente allertata e, giunti sul posto, gli agenti hanno chiamato i sanitari del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno trasportato la donna al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L'accaduto è stato segnalato al pubblico ministero di turno. Anche se inizialmente non è stato ipotizzato un tentato omicidio, l'autorità si riserva di formulare un’accusa appropriata, valutando la possibilità di contestare il reato di tentate lesioni.