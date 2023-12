Inseguimento Notturno a Montesilvano: Giovane Senza Patente Sperona Volante della Polizia

Una notte di inseguimento e peripezie si è conclusa tragicamente quando un giovane, privo di patente, ha provocato uno schianto contro un muro di Montesilvano. L'incidente, avvenuto intorno alle 23 nella zona di Santa Filomena, ha coinvolto una Peugeot 308, una Volante della polizia, e ha lasciato due agenti feriti, sebbene non gravemente.

Il conducente, nell'arduo tentativo di eludere la polizia, ha scatenato una frenetica corsa tra le strade principali di Montesilvano e i palazzi limitrofi a Pescara. Il percorso, che ha attraversato corso Umberto, via Adige e la riviera, è stato caratterizzato da accelerazioni, frenate brusche e svolte repentini. Durante questa fuga spericolata, il giovane avrebbe rischiato anche di investire due giovani che stavano attraversando la strada, sfiorandoli per un soffio grazie a una fatalità fortunata.

Tuttavia, il destino dell'inseguimento ha portato il conducente a schiantarsi contro il muro del condominio Gemelli, nelle immediate vicinanze di un noto night club, un bar ristorante e una casa di riposo. Gli agenti della polizia, nonostante il loro coinvolgimento nell'incidente, non hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La vicenda solleva interrogativi sulla pericolosità di inseguimenti di questo genere e sull'importanza del rispetto delle norme stradali.