Inseguimento da film, fuga folle in centro: bloccati due sospetti a Montesilvano

Un’auto senza assicurazione sfugge a un posto di blocco: inseguimento ad alta tensione tra traffico, corsie contromano e una fuga a piedi.

Momenti di panico ieri mattina a Montesilvano, dove un uomo alla guida di una Volvo S60 priva di assicurazione ha ignorato un posto di blocco della polizia locale e si è lanciato in una fuga rocambolesca. L’episodio è iniziato intorno a mezzogiorno lungo via Verrotti, all’altezza dell’Eurospin, durante un normale controllo stradale.

Due giovani agenti del comando di Palazzo Baldoni hanno intimato l’alt al veicolo dopo che i sistemi telematici avevano segnalato l’assenza dell’assicurazione. Tuttavia, il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, innescando un inseguimento tra le vie cittadine in piena ora di punta.

Il fuggitivo ha cercato di seminare gli agenti sfruttando ogni varco nel traffico: si è spostato sulla corsia opposta, superando le auto in fila, e ha persino attraversato lo spartitraffico all’altezza della rotatoria tra via Verrotti e via Chiarini. La corsa è proseguita su via d’Annunzio, ma il senso unico e la presenza di auto parcheggiate e cantieri hanno costretto l’uomo a fermarsi nei pressi di piazza Marconi.

Una volta sceso dal veicolo, il conducente ha tentato di continuare la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e immobilizzato dagli agenti, nonostante abbia opposto resistenza. Nel frattempo, anche la passeggera dell’auto, una donna, ha provato a dileguarsi, ma è stata fermata grazie all’intervento di un passante e poi consegnata alle autorità.

L’uomo, un 60enne residente a Montesilvano e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente (già precedentemente revocata) e violenza e minaccia. La donna, una 53enne anch’essa di Montesilvano e con precedenti penali, ha ricevuto notifiche per provvedimenti pendenti.

L’automobile, priva di assicurazione e utilizzata per la fuga, è stata sequestrata. Sul posto sono intervenuti ulteriori pattuglie per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico.

Il sindaco Carlo Masci, informato dell’accaduto, ha elogiato la prontezza e il coraggio degli agenti coinvolti, dichiarando: "Episodi come questo dimostrano l’importanza di una presenza attiva e vigile delle forze dell’ordine sul territorio, anche per garantire maggiore sicurezza ai cittadini".

Questa vicenda sottolinea ancora una volta la necessità di controlli stradali capillari e di un contrasto efficace a comportamenti pericolosi, che mettono a rischio l’incolumità pubblica.