Inseguimento spericolato tra le vie cittadine: arrestato dopo la fuga

L'automobilista di una Opel Astra semina il panico in città e viene arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per le strade di Avezzano. La pattuglia della polizia stradale, in servizio di vigilanza presso il casello dell’autostrada A25, aveva accertato che il veicolo era privo di assicurazione. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo per un controllo più approfondito, è iniziata una pericolosa fuga.

Il conducente ha ignorato l’alt intimato e ha attraversato il centro cittadino a velocità folle, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. Durante la fuga, ha violato ripetutamente il codice della strada, impegnando incroci senza rispettare la precedenza e i semafori, effettuando sorpassi azzardati e invadendo più volte la corsia opposta. L'inseguimento si è protratto fino ai margini della Circonfucense, dove l’uomo ha abbandonato l’auto per fuggire a piedi tra i campi.

Gli agenti lo hanno rincorso e, grazie anche all’intervento di ulteriori unità di polizia e dei carabinieri, lo hanno fermato. L’automobilista dovrà rispondere di numerose infrazioni, tra cui guida pericolosa, invasione di corsia opposta, mancanza di assicurazione e patente non idonea, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo, inoltre, risultava già sottoposto a fermo amministrativo. Al termine delle operazioni, sono stati disposti per l’uomo gli arresti domiciliari.