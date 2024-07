Intercettazioni tra indagato e difensore: FI avanza verso la riforma, obiettivo fine anno

Nuove restrizioni sulle intercettazioni tra indagato e difensore potrebbero presto entrare in vigore grazie alla proposta di legge del senatore Pierantonio Zanettin, che approderà a breve in Aula. Il provvedimento prevede che "sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato". La modifica all'articolo 103 del codice di procedura penale stabilisce inoltre che tali intercettazioni "non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente".

Il senatore Zanettin ha spiegato all'ANSA che la riforma delle intercettazioni è strutturata su tre pilastri: il divieto di intercettazioni delle conversazioni avvocato-cliente, le modalità di sequestro di smartphone e dispositivi digitali, e i limiti alla proroga delle intercettazioni. Il primo di questi provvedimenti è già stato approvato, mentre gli altri due sono in fase di discussione.

Il provvedimento in esame rappresenta un passo significativo verso la tutela del diritto alla difesa, limitando le intrusioni nelle comunicazioni tra avvocato e cliente. La proposta, secondo Zanettin, mira a rafforzare le garanzie costituzionali e a proteggere il segreto professionale.

La riforma delle intercettazioni, come concordato con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, è destinata a completarsi entro la fine dell'anno. Zanettin ha manifestato ottimismo sui tempi di approvazione definitiva, auspicando che entro dicembre la riforma possa essere interamente recepita.

Questa iniziativa ha suscitato un vivace dibattito tra gli operatori del diritto e le forze politiche, evidenziando la necessità di bilanciare le esigenze investigative con i diritti fondamentali degli indagati. Con l'approvazione delle ultime due proposte di legge, il quadro normativo delle intercettazioni subirà una trasformazione significativa, con implicazioni rilevanti per l'attività giudiziaria in Italia.