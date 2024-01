Interruzioni Idriche nelle Frazioni dell'Aquila: Lavori Urgenti dell'Acquedotto GSA

La Gran Sasso Acqua (GSA) è al lavoro per affrontare rotture alle condotte dell'acquedotto, determinando temporanee interruzioni dell'approvvigionamento idrico in due frazioni della città. L'intervento mira a garantire la riparazione immediata degli impianti, con la prima interruzione registrata oggi a Tempera e le successive programmate a Coppito e nelle vicinanze dell'ospedale.

Tempera, Oggi: Nella frazione di Tempera, in particolare nelle zone di via Cutina e via Sant'Angelo, l'erogazione idrica sarà interrotta dalle ore 9 alle 14. L'Ufficio Tecnico della GSA ha dichiarato che la sospensione è necessaria per consentire "l'esecuzione di lavori di riparazione urgente all'acquedotto di distribuzione del Gran Sasso, all'interno della camera di manovra del pozzetto partitore di Tempera".

Coppito e Zona dell'Ospedale, Domani e Giovedì: Le successive interruzioni sono programmate per domani e dopodomani nella zona di Coppito, coinvolgendo in particolare via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino, con un blocco dell'erogazione idrica dalle 9:00 alle 16:00. Questa interruzione riguarderà specificamente l'area di via Vetoio, l'ospedale San Salvatore, il polo universitario, la zona di Coppito Montagnino e il Progetto Case di Coppito.

Gli sforzi della GSA per affrontare tempestivamente le rotture e migliorare l'infrastruttura idrica evidenziano l'impegno dell'azienda nel garantire un servizio efficiente e affidabile alla comunità. La collaborazione dei residenti è fondamentale durante queste temporanee interruzioni, con la consapevolezza che gli interventi in corso porteranno a un miglioramento complessivo del sistema idrico locale.