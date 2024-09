Interruzioni Idrico a Roseto degli Abruzzi: Ecco Dove e Quando

La Ruzzo Reti annuncia lavori alla rete idrica che porteranno a interruzioni e abbassamenti di pressione in diverse zone di Roseto degli Abruzzi.

La Ruzzo Reti ha comunicato che, il 17 e 18 settembre, saranno effettuati lavori significativi alla rete idrica di Roseto degli Abruzzi. Questi interventi, mirati all'installazione di misuratori di portata e parte di un progetto di ricerca perdite e distrutturazione delle reti, comporteranno interruzioni nell'erogazione dell'acqua potabile in diverse aree.

Durante i lavori, che si svolgeranno dalle ore 9 alle 16, i residenti e gli operatori economici potrebbero sperimentare interruzioni nell'approvvigionamento idrico o abbassamenti di pressione. Ecco i dettagli delle interruzioni previste:

Martedì 17 settembre

Serbatoio Sud : Interruzioni nelle utenze comprese tra Via Mezzopreti , angolo Statale 16 , fino a Via Fonte dell’Olmo , angolo Statale 16 , e nelle zone limitrofe.

: Interruzioni nelle utenze comprese tra , angolo , fino a , angolo , e nelle zone limitrofe. Serbatoio Montepagano: Riguarderà tutte le utenze di Montepagano centro, Contrada Centovie, Contrada Colle della Corte, Località Casal Thaulero, e le case sparse nelle vicinanze.

Mercoledì 18 settembre

Serbatoio Cologna Spiaggia: Le interruzioni interesseranno le utenze da Via delle Ville, angolo Statale 16, fino a Via del Sottopassaggio, angolo Statale 16; da Via della Stazione, angolo Statale 16, fino a Via del Sottopassaggio, angolo Statale 16; e Via Romualdi e zone circostanti.

Durante l’esecuzione dei lavori, è possibile che si verifichino abbassamenti di pressione anche nelle aree adiacenti a quelle indicate. I cittadini sono invitati a pianificare di conseguenza e a prepararsi per eventuali disagi. La Ruzzo Reti si scusa per l’inconveniente e ringrazia per la comprensione e la collaborazione.