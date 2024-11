Interruzioni idriche in Abruzzo: 42 comuni coinvolti, ecco i dettagli aggiornati

Lavori di manutenzione e riparazione della rete idrica comportano sospensioni programmate in provincia di Chieti e Pescara, disagi per numerosi residenti.

La Sasi e l'Aca, aziende che gestiscono la rete idrica nelle province di Chieti e Pescara, hanno comunicato che saranno necessarie interruzioni della fornitura d'acqua in diversi comuni per effettuare lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni alle infrastrutture. La sospensione inizierà alle 9 di martedì 5 novembre e durerà fino alle 6 del mattino di mercoledì 6 novembre. Le aree interessate includono Frisa, Ortona (centro, area industriale, porto e Tamarete) e San Vito Chietino, dove verranno toccate zone come Sant’Apollinare e Bufara. A Ortona, la chiusura temporanea ha portato alla sospensione delle lezioni presso il Liceo Classico Volta.

Anche in provincia di Pescara, i lavori riguarderanno Montesilvano Colle, con un’interruzione della fornitura dalle 9 alle 14, e si prevedono disagi anche per i residenti di Ripa Teatina e Atri. La Sasi ha inoltre pubblicato un calendario delle chiusure settimanali, valide fino all'11 novembre, che prevedono blocchi notturni dalle 17. In alcuni comuni, l'interruzione potrebbe cominciare persino nel tardo pomeriggio.

Nelle ultime settimane, numerosi cittadini hanno lamentato una mancanza di comunicazioni preventive, come successo a Lanciano, dove, senza alcun preavviso, la fornitura è venuta meno durante l’ora di pranzo, provocando disagi nelle zone di Marcianese e Cappuccini e sollevando proteste per l'assenza di aggiornamenti ufficiali sulle piattaforme informative della Sasi.