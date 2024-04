Intervento degli Artificieri per un Bagaglio Sospetto all'Aeroporto d'Abruzzo

Ieri mattina, un intervento rapido del nucleo degli artificieri della polizia di Stato di Pescara è stato necessario all'Aeroporto d'Abruzzo, in seguito alla segnalazione di un bagaglio abbandonato nel Land side senza etichetta.

L'allarme è scattato intorno alle 11, con l'immediato arrivo della polizia che ha provveduto a delimitare l'area interessata. Una parte del terminal è stata evacuata per permettere agli artificieri di procedere con le operazioni di controllo. Dopo aver sottoposto il bagaglio a un'ispezione radiografica, che non ha evidenziato alcuna anomalia, gli artificieri hanno aperto la valigia per verificare il contenuto.

Fortunatamente, non sono state riscontrate criticità, e l'area evacuata è stata prontamente riaperta al pubblico. L'intervento si è concluso in soli 30 minuti, dimostrando la tempestività e l'efficienza delle forze dell'ordine e degli operatori aeroportuali.

"Agradecemos a los artificieri por su rápida intervención y por asegurar rápidamente el equipaje abandonado", comentó Alessandro D'Alonzo, vicepresidente de Saga. "La operación destacó la fluidez con la que todos los operadores del aeropuerto actuaron, cada uno según sus competencias, para resolver rápidamente la emergencia, sin generar pánico entre los numerosos pasajeros que estaban ocupados en los controles para acceder al Air side y embarcarse hacia Cracovia y Memmingen".