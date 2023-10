Investe un Pedone con il Cane, Denunciato

Un uomo di 54 anni si trova in condizioni gravi all'ospedale di Pescara a seguito di un incidente stradale in cui è stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato ieri sera nel capoluogo adriatico, precisamente in viale Marconi, mentre il pedone stava portando a spasso il suo cane.

L'investitore, un uomo di 27 anni che viaggiava con altre due persone a bordo dell'auto, è risultato positivo all'alcoltest. Di conseguenza, sono scattate una denuncia alle autorità giudiziarie, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo coinvolto nell'incidente. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:50.

Il pedone aveva quasi completato l'attraversamento della strada in direzione mare-monti quando è stato travolto da un'automobile, una Fiat Bravo, che percorreva via Marconi in direzione sud.

Dopo il sinistro, l'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate gravi lesioni, tra cui la frattura del femore, della spalla e un trauma cranio-facciale. Attualmente, è ricoverato nel reparto di Rianimazione, e la sua prognosi è riservata.

La Polizia municipale ha effettuato i rilievi e gli accertamenti di legge relativi all'incidente.