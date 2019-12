Investita sulle strisce pedonali, morta 58enne mamma di due bimbi

Un tragico incidente ieri sera sulla strada per Treglio è costato la vita ad una donna di 58anni, A.G. mamma di due figli è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulla strisce pedonali.

La donna si trovava sulla via per Treglio, nelle vicinanze di una zona commerciale, su un territorio al confine tra i Comuni di Treglio e Rocca San Giovanni, località Santa Calcagna quando è stata colpita da una Volkswagen alla cui guida era un uomo di cui è stata resa nota l'identità, sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Ortona.