Investito 50mila euro e riprende solo la metà: vince causa contro Poste!

Una sentenza favorevole della Corte d’Appello riconosce il risarcimento a un pescarese dopo due anni di battaglia legale con Poste Italiane.

Un cittadino di Pescara ha ottenuto un'importante vittoria legale contro Poste Italiane dopo un lungo iter durato due anni. La Corte d’Appello di L’Aquila, con una sentenza emessa il 7 ottobre, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, riconoscendo la responsabilità dell'ente postale per aver mancato di fornire adeguate informazioni riguardo a un investimento. L'uomo aveva investito 50mila euro in venti quote del fondo comune di investimento immobiliare "Europa Immobiliare N. 1", ma ha ricevuto solo un rimborso parziale di 24.330 euro.

La Federconsumatori Abruzzo Aps ha reso nota la notizia, sottolineando che la controversia è stata seguita dai legali Emanuele Dell'Elce e Carlo Padula, che hanno rappresentato il risparmiatore. Secondo quanto riportato, il Tribunale aveva già stabilito il 12 ottobre 2022 che Poste Italiane non aveva rispettato i propri obblighi informativi nei confronti del cliente. Gli intermediari finanziari sono tenuti a raccogliere informazioni dettagliate sugli investitori, comprese le loro esperienze, situazione economica, obiettivi di investimento e tolleranza al rischio. La semplice consegna di un prospetto informativo, secondo la sentenza, non basta per adempiere ai requisiti legali di trasparenza.

Con la conferma della Corte d'Appello, il cittadino ha ottenuto un risarcimento di 35mila euro, che comprende la differenza tra l'importo inizialmente investito e il rimborso ricevuto, oltre a un indennizzo per il mancato guadagno di 9.401 euro e gli interessi maturati dalla presentazione della richiesta.

Francesco Trivelli, presidente regionale di Federconsumatori, ha commentato: "Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per i consumatori e per la nostra associazione, riaffermando l'importanza degli obblighi informativi che gli intermediari finanziari devono garantire ai propri clienti". La decisione non solo sottolinea la necessità di una maggiore responsabilità da parte degli intermediari, ma offre anche un precedente importante per coloro che si trovano in situazioni simili, incoraggiando una maggiore vigilanza sulle pratiche di investimento e trasparenza.