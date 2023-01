L'orso marsicano Juan Carrito è morto dopo essere stato investito da un'autovettura.

Fonti del Parco Nazionale d'Abruzzo hanno confermato che l'orso marsicano investito sulla statale 17 a Castel di Sangro (L'Aquila) dall'auto guidata da una donna è morto in seguito alle conseguenze dell'urto.

L'orso era molto conosciuto in zona per via delle sue scorribande nei centri abitati alla ricerca di cibo.