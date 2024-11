Irrompe il freddo: neve e pioggia in arrivo, cambiano le previsioni meteo

Un'irruzione artica porterà temperature in picchiata, neve sui monti e maltempo su tutta Italia. Ecco come cambierà il meteo nei prossimi giorni.

La settimana prossima si preannuncia turbolenta dal punto di vista meteorologico, con un radicale cambiamento delle condizioni atmosferiche su gran parte dell'Europa. L'anticiclone che attualmente tiene sotto controllo la maggior parte del continente, comincerà a spostarsi verso nord-ovest, superando le Isole britanniche. Questo spostamento favorirà l’ingresso di aria fredda proveniente dalle alte latitudini, con conseguente abbassamento delle temperature in Europa centrale, che entro martedì si farà sentire anche sull'Italia, con un aumento dell'instabilità atmosferica e un calo significativo delle temperature.

Fino a lunedì prossimo, l'Italia rimarrà relativamente stabile, con un predominio del bel tempo sulle regioni del Centro-Nord. Tuttavia, qualche rovescio continuerà a interessare le isole maggiori e il Sud del paese, a causa della presenza di una circolazione depressionaria che si manterrà nell'area del Mediterraneo.

A partire da martedì, però, la situazione cambierà drasticamente. Le correnti fredde provenienti dal Nord Europa si spingeranno verso sud, interessando in modo particolare le regioni alpine e le zone montuose dell'Italia. Le temperature scenderanno, e con esse anche la quota neve, che potrebbe scendere sotto i 1500 metri. È atteso un peggioramento del tempo anche sul Centro-Sud, dove il calo termico sarà accompagnato dalla possibilità di neve anche sull'Appennino settentrionale. Il tutto sarà esacerbato dal rinforzo dei venti, che aumenteranno l’intensità del maltempo.

La tendenza successiva resta ancora incerta, con una depressione che potrebbe persistere sul Mediterraneo centrale. In tal caso, l’instabilità potrebbe proseguire per gran parte della settimana, interessando anche il Centro-Sud con nuove occasioni di neve sulle zone più alte delle Alpi e dell'Appennino settentrionale. Nonostante questa previsione, gli esperti avvertono che, a causa della distanza temporale, la situazione potrebbe subire variazioni. Sarà quindi fondamentale seguire i prossimi aggiornamenti meteo per avere informazioni più precise.

In sintesi, la settimana che sta per arrivare segnerà una vera e propria svolta meteo, con il ritorno di freddo intenso e precipitazioni, inclusa neve sulle montagne. La situazione sarà in continua evoluzione, quindi è consigliato monitorare costantemente le previsioni per prepararsi al meglio agli eventuali cambiamenti.