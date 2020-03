Irrompe il freddo, vento e neve a bassa quota sulle regioni italiane

L'aria fredda che inizia ad affluire da nordest verso il Mediterraneo centrale e l'Italia sta determinando un conseguente calo delle temperature, con tempo instabile al Nord e su parte del Centro.

Crolla inevitabilmente anche il limite delle nevicate, tanto su alcune aree del Nord Italia si segnalano fiocchi, seppur deboli, fino a quote davvero basse per l'ultimo giorno di marzo. Nevischio sulle pedemontane lombarde, imbiancate le Prealpi già da quote di bassa collina. Qualche pioggia in Piemonte con spruzzate di neve dai 600/700m, piovaschi fin sull'Emilia Romagna.

PIOGGE AL CENTRO, NEVE A BASSA QUOTA - Il fronte ha raggiunto anche parte delle regioni centrali m sui rilievi tosco-emiliani, coinvolgendo in particolare Toscana e Marche con neve dai 500/700m.

Qualche pioggia in atto anche sull'Abruzzo. Dalla sera di ieri, lunedì, il maltempo si è notevolmente intensificato in Calabria concentrandosi sul Vibonese con accumuli pluviometrici fino a 150mm a Maierato e diverse criticità su tutta la provincia.

METEO PROSSIME ORE -

Al Nord fenomeni in graduale attenuazione sulle aree centro-occidentali (Piemonte e Lombardia) seppur con persistenza di una nuvolosità irregolare, maggiori schiarite sul Triveneto.

Al Centro tempo instabile sul versante adriatico con piogge su Marche ed Abruzzo e neve dai 700/1100m, in abbassamento a 400/500m in giornata ma con tendenza a schiarite in serata sulle Marche.

piogge in attenuazione in Toscana, qualche piovasco in arrivo sul Lazio, specie meridionale.

Nubi in aumento e qualche pioggia in arrivo anche in Sardegna.

Al Sud piogge in intensificazione su alta Puglia e Lucania in estensione a Salento, Campania e Calabria con limite neve in calo fino a 600m in serata su Daunia e Capitanata. Nubi in aumento in Campania, maggiori aperture in Sicilia.

Temperature in netto calo.

Venti in rinforzo da nordest sui bacini settentrionali e sull'Adriatico.



Una massa di aria fredda di origine artica sta irrompendo sull'Italia dai Balcani accompagnata da un fronte di instabilità che tra martedì e mercoledì porterà piogge, rovesci e nevicate fino a quote collinari, dapprima sulle regioni centrali poi anche su quelle meridionali.

Vediamo le zone più interessate con una stima del limite pioggia-neve e delle tempistiche:

METEO NEVE MARTEDÌ.

Al mattino fiocchi sulle Alpi occidentali fino a 600-700m ma in esaurimento in giornata, qualche fiocco anche a ridosso delle Alpi lombarde fin sulla fascia pedemontana ma in esaurimento.

Nevicate più diffuse sull'Appennino Tosco Emiliano e lungo la dorsale appenninica centrale dai 300-400m dell'Emilia Romagna fino ai 500-600m di Umbria e Marche, ma in esaurimento da nord tra il pomeriggio e la sera.

Arriva la neve anche tra Abruzzo e Lazio, soprattutto dal pomeriggio, in calo da 1000m a 500m.

In serata nevicate tra Abruzzo, Lazio, Molise, Appennino Campano e Gargano dai 500-700m.

METEO NEVE MERCOLEDÌ.

Nella notte ultime nevicate sui rilievi campano-molisani dai 200/400m, in esaurimento in mattinata.

Al mattino neve sui rilievi calabro-lucani dai 400m, in esaurimento dal pomeriggio.

Si attarda qualche debole fenomeno in giornata in Calabria sull'Aspromonte, ma oltre i 1400/1500m.