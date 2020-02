Irruzione fredda sulla Penisola, pioggia e neve, temperature in diminuzione

La perturbazione in avvicinamento dall'Europa centrale all'Italia sta raggiungendo l'arco alpino dove si segnalano già le prime deboli nevicate sulle zone occidentali, tra Valle d'Aosta, valli torinesi e Val Sesia. La nuvolosità sta aumentando anche al centro-Sud, segnatamente sul versante tirrenico, dove i flussi si dispongono dai quadranti occidentali addossando umidità e nubi a regioni come Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

Qualche pioggia è segnalata proprio in Toscana, in particolare tra Grossetano e Livornese con accumuli pluviometrici che localmente superano i 20mm.

Fenomeni isolati iniziano ad interessare inoltre il litorale romano e la costa calabrese tirrenica.

Sul resto d'Italia prevale invece la stabilità.

METEO PROSSIME ORE.

Nubi irregolari sulle Alpi confinali con debole neve dai 1100/1300m, addensamenti a tratti anche sul resto della Val Padana nella prima parte della giornata ma in un contesto prevalentemente asciutto e con tendenza a schiarite in giornata, ampie schiarite invece al Nordovest.

Sulle altre regioni nuvoloso con piogge e rovesci sparsi dapprima su Toscana, Umbria e Lazio, poi fenomeni in attenuazione in Toscana ma in intensificazione nel pomeriggio su Romagna Marche, basso Lazio e Abruzzo, specie sul versante adriatico anche con qualche temporale.

Entro sera migliora sul Lazio a partire dalle coste, più asciutto su isole maggiori e regioni ioniche, instabile su adriatiche e basso Tirreno con rovesci tra basso Abruzzo e Salento ma anche sulle zone interne appenniniche.



Neve sull'Appennino dai 1700m in calo in sera fino a 1300m sul settore centro-settentrionale.

Venti di Maestrale in rinforzo soprattutto sui bacini occidentali.

Temperature in diminuzione.