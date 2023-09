Italia Divisa tra Maltempo e Incendi: Grandine come Palle da Tennis, Temporali e Vento

Nel primo fine settimana d'autunno, l'Italia è stata spaccata in due da eventi meteorologici contrastanti: da un lato, il maltempo ha colpito le regioni del Mezzogiorno con forti temporali e allagamenti, coinvolgendo Campania, Puglia, Molise, Toscana e l'area milanese; dall'altro, gli incendi hanno devastato la Sicilia. Persino l'isola non è stata risparmiata dalle intemperie, poiché nell'agrigentino si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi grandi quanto palle da tennis.

L'instabilità meteorologica sembra destinata a persistere, con la domenica che promette ulteriori sfide climatiche tra Nord e Sud, secondo quanto riportato dagli esperti di 3BMeteo. Questi fenomeni, in alcune zone di forte intensità, sono il risultato dell'evoluzione di un vortice ciclonico che si posizionerà approssimativamente sul Gargano nelle ore pomeridiane, influenzando principalmente il medio Adriatico e il Sud.

Le previsioni del tempo per domenica indicano le seguenti condizioni:

Nord: Tempo stabile e soleggiato con annuvolamenti sporadici e possibili piogge nella Romagna, che tenderanno a esaurirsi nel pomeriggio e sera.

Centro: Cieli coperti su Marche, Umbria e Abruzzo con piogge e rovesci, talvolta temporaleschi, soprattutto nell'Abruzzo, dove possono essere di moderata o forte intensità e portare al rischio grandine. Aperture ampie sulle regioni tirreniche.

Sud: Molta instabilità in Molise e nella Puglia settentrionale con rovesci e temporali, talvolta intensi. Rovesci e temporali locali sono previsti anche in Basilicata, sulla Calabria tirrenica e nella Sicilia settentrionale, con temporali localmente forti nel Potentino. Alcune piogge sono previste anche in Campania, soprattutto nel pomeriggio. La Sardegna gode di un cielo sereno.

Le temperature si abbasseranno ulteriormente nel Sud e lungo l'Adriatico, con massime al di sotto della media. La ventilazione sarà tesa o forte, con rotazione ciclonica. I mari saranno molto mossi o agitati, con il rischio di mareggiate tra Romagna e Marche.

Grandinata Record nell'Agrigentino

Una grandinata violenta ha colpito San Biagio Platani, nell'agrigentino. Il sindaco del paese ha segnalato danni significativi agli oliveti e ai pistacchieti, definendo la grandine "distruttiva" e descritta con pezzi di ghiaccio delle dimensioni di palline da tennis. Gli ufficiali della Protezione Civile stanno valutando i danni potenziali. Si raccomanda agli abitanti di evitare di uscire quando le condizioni meteorologiche sono pericolose.

Incendi in Sicilia

La Sicilia è ancora alle prese con una serie di incendi alimentati dal vento scirocco e dalle alte temperature. Negli ultimi 72 ore, le fiamme hanno interessato principalmente l'area palermitana, in particolare la zona di Cefalù, causando anche la morte di due persone: una donna di 42 anni, Maria David, che stava cercando di mettere in salvo i suoi cavalli, e un uomo di 68 anni, Salvatore Albano, deceduto a causa di un malore mentre cercava di fuggire dalla sua casa in fiamme. Numerose abitazioni sono state danneggiate o minacciate dalle fiamme nelle zone di Ogliastrillo, Campella e Mazzaforno. Gli incendi hanno causato anche disagi nel Messinese.

Sud Italia sotto l'Influsso del Maltempo

In Campania, le intense piogge hanno portato alla pubblicazione di un avviso di allerta meteo con livello giallo per temporali fino alle 9 di domenica. Queste precipitazioni hanno causato allagamenti e situazioni di emergenza in gran parte della regione. Nel Sannio, una regione dell'entroterra campano, si è verificata una grandinata eccezionale. Le zone più colpite includono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe, Solopaca e Pontelandolfo, tutte in provincia di Napoli.

Violenti rovesci hanno colpito anche il Molise, con una tromba d'aria che ha abbattuto numerosi alberi. Nel Foggiano, in Puglia, circa 600 famiglie sono rimaste senza elettricità. Inoltre, una violenta grandinata si è abbattuta su San Biagio Platani, nell'Agrigentino, come già citato.

Disagi nel Centro Italia

In Toscana, nella zona di Rosignano, due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare presso le spiagge bianche. Nel pomeriggio, una bomba d'acqua e forti raffiche di vento hanno causato danni e disagi a Fermo e nei comuni circostanti, nelle Marche.

Maltempo in Lombardia e Veneto

Non solo il Sud ha subito il maltempo, ma anche il Nord è stato interessato da fenomeni estremi. A Milano, venerdì, una tromba d'aria ha ritardato l'inizio della partita di Serie A tra Milan e Verona allo stadio Meazza. Nel Veneto, in particolare nella provincia di Padova, si sono verificate intense grandinate accompagnate da vento forte e danni ai tetti delle abitazioni. Sulla strada A4 tra Padova e Vicenza, una grandinata violentissima ha ricoperto l'asfalto di ghiaccio.