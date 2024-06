Italia-Spagna: Cuore e Coraggio per la Sfida dell'Europeo

Con cuore, coraggio e intensità, l'Italia si prepara a sfidare la Spagna giovedì sera a Gelsenkirchen, nella seconda partita del gruppo B di Euro 2024. Nonostante la Roja di oggi non sia quella dei tempi d'oro di Iniesta, Xavi e Busquets, continua a incutere timore. La squadra di De La Fuente, più verticale e aggressiva sulle fasce, rappresenta una sfida che gli Azzurri dovranno affrontare con determinazione.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi di adottare immediate contromisure per contrastare la riaggressione spagnola dopo la perdita di palla. Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, ha dichiarato: "Sarà una partita dura. Dovremo essere bravi a mantenere il possesso palla sotto pressione e a limitare i loro esterni, evitando uno contro uno a campo aperto. Ma dobbiamo anche giocare il nostro gioco. Yamal? Dovremo limitarlo il più possibile, ma penso che possiamo farcela".

Il ricordo del trionfo di Wembley di tre anni fa alimenta le speranze italiane. "Sentiamo una pressione positiva", ha concluso Buongiorno. "Una responsabilità che ci spinge a dare il massimo, oltre i nostri limiti, sia in campo che fuori, con allenamenti e alimentazione adeguati, per arrivare pronti alle partite e cercare di vincerle".

Per quanto riguarda la formazione, Spalletti sembra orientato a confermare gli undici che hanno battuto l'Albania, con l'unica possibile novità dell'inserimento di Cristante al posto di Pellegrini o Frattesi per un centrocampo più robusto. Gli Azzurri si sono allenati a porte chiuse all'Hemberg-Stadion di Iserlohn, con schemi e prove di resistenza finalizzati a "far male" alla Spagna.

Giacomo Raspadori, parlando della strategia italiana, ha sottolineato l'importanza della riaggressione spagnola. "Abbiamo analizzato la Spagna e abbiamo individuato diverse aree in cui possiamo far loro male. Hanno fatto un ottimo debutto e sono una grande squadra, ma dobbiamo concentrarci su di noi. Possiamo farcela. Il loro pericolo maggiore è la riaggressione quando perdiamo palla. Dobbiamo correre senza palla allo stesso livello di intensità che hanno mostrato contro la Croazia".

L'Italia scenderà in campo con la maglia bianca, mentre la Spagna indosserà la tradizionale divisa rossa. Gli Azzurri sono pronti a dare il massimo per cercare un risultato positivo contro una delle squadre più temute del torneo.