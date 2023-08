Italia Vacanze Impossibili. In Albania -248% a Parità di Trattamento!

Il caro vacanze in Italia è un problema sempre più evidente, soprattutto quando messo a confronto con le tariffe delle località balneari dell'Albania. Secondo quanto riportato da Consumerismo No Profit, i servizi turistici nel nostro Paese possono costare fino al 248% in più rispetto alle alternative albanesi.

L'associazione ha condotto un'analisi incrociando i prezzi delle principali mete balneari albanesi con quelli delle località italiane. La conclusione è netta: per soggiornare per 7 notti in una camera doppia in una rinomata località marittima albanese, dal 21 al 28 agosto, la spesa minima parte da 175 euro a Valona e può arrivare fino a 420 euro a Qeparo. Anche optando per strutture esclusive o di lusso, il massimo costo raggiunge i 5.653 euro a Valona e si attesta sui 2.300 euro nelle altre destinazioni albanesi.

I numeri italiani raccontano una storia diversa: nello stesso periodo, un soggiorno in Italia può partire da un minimo di 564 euro a Milano Marittima, 735 euro a San Vito Lo Capo e 889 euro a Villasimius. Tuttavia, se si sceglie di puntare su strutture esclusive, le spese possono raggiungere i 17.378 euro a Viareggio e oltre 15.000 euro a Milano Marittima.

Le differenze di costo si ampliano ulteriormente quando si considera la media complessiva. In Italia, gli stabilimenti balneari richiedono in media il 162% in più rispetto alle località costiere albanesi. Anche nei ristoranti, l'Albania risulta nettamente più conveniente: un pasto a base di pesce costa mediamente tra i 20 e i 25 euro a persona, contro i 45/65 euro in Italia.

Questa situazione sta influenzando le scelte dei viaggiatori italiani. L'associazione sottolinea un calo del 30% delle presenze dei connazionali nelle principali località balneari italiane, mentre le spiagge dell'Albania, della Croazia e della Spagna sono prese d'assalto dai turisti italiani. Il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, commenta che questa tendenza non è certo casuale, sottolineando l'attrattiva dei prezzi più convenienti offerti da altre destinazioni rispetto all'Italia.