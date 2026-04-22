Italia rallenta ancora: crescita frenata, deficit in aumento e scenari incerti

Il governo rivede al ribasso le stime economiche per il triennio 2026-2028 mentre aumentano deficit e debito pubblico in un contesto internazionale segnato da crisi energetiche e tensioni geopolitiche

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di finanza pubblica 2026, delineando un quadro economico caratterizzato da una crescita più contenuta rispetto alle precedenti previsioni. Il Pil italiano viene infatti rivisto al ribasso: per il 2026 la stima scende allo 0,6% (dal precedente 0,7%), mentre per il 2027 si attesta anch’esso allo 0,6% (in calo dallo 0,8%). Anche il 2028 registra una lieve correzione, passando dallo 0,9% allo 0,8%.

A illustrare i nuovi dati è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato come il documento rappresenti una fotografia aggiornata della finanza pubblica, strettamente legata all’andamento dell’economia reale. Il ministro ha evidenziato come le attuali condizioni non possano essere considerate ordinarie, facendo riferimento a uno scenario definito eccezionale, nel quale le previsioni risultano inevitabilmente soggette a possibili revisioni nel breve periodo.

Secondo quanto emerso, il quadro delineato sarà oggetto di ulteriori valutazioni politiche già nelle prossime settimane, in particolare per quanto riguarda la possibilità di attivare una deroga sulle spese per la difesa, già prevista a livello europeo. Allo stesso tempo, viene richiamata l’attenzione sull’impatto dello shock energetico legato alle tensioni internazionali, in particolare alla guerra in Medio Oriente, con effetti che si riflettono sull’economia globale, europea e nazionale.

Parallelamente alla revisione delle stime di crescita, il documento evidenzia un peggioramento dei conti pubblici. Il deficit è previsto in aumento lungo tutto il triennio: nel 2026 sale al 2,9% (dal 2,8%), nel 2027 al 2,8% (dal 2,6%) e nel 2028 al 2,5% (dal 2,3%). Un andamento che conferma le difficoltà nel mantenere il percorso di consolidamento dei conti.

Anche il debito pubblico mostra una dinamica in crescita: è stimato al 137,1% del Pil nel 2025, al 138,26% nel 2026, al 138,5% nel 2027, per poi attestarsi al 137,9% nel 2028. Secondo il ministro, questi valori sono ancora influenzati in modo significativo dagli effetti del Superbonus, con un impatto pari a circa 40 miliardi nel 2026 e ulteriori 20 miliardi nel 2027. In assenza di tali componenti straordinarie, la traiettoria del debito sarebbe risultata in diminuzione.

Nel corso della conferenza stampa, Giorgetti ha utilizzato una metafora per commentare le valutazioni europee sul deficit, sottolineando come le regole siano vincolanti indipendentemente dalle opinioni: una posizione che richiama il rispetto delle norme comunitarie anche in presenza di divergenze interpretative.

Nel complesso, il nuovo Documento di finanza pubblica restituisce l’immagine di un’economia che cresce con difficoltà, condizionata da fattori esterni e da vincoli interni, con margini di manovra limitati e la necessità di interventi politici mirati nel breve periodo.