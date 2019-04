Italia sotto il Vortice con Pioggia, Temporali, freddo e Neve a bassa quota

Orchestrata da un minimo di pressione ormai sull'alto Adriatico un'intensa perturbazione sta ancora attraversando l'Italia e nella notte ha dato luogo a piogge e temporali che dalle regioni tirreniche si sono rapidamente spostati verso le adriatiche e il Sud.

Durante la notte i fenomeni si sono trasferiti dalle regioni centrali al largo dell'Adriatico, abbandonando così gran parte della nostra penisola. Le piogge successivamente si sono concentrate al Nordest, dove anche ad inizio mattinata proseguono fenomeni diffusi che sconfinano all'Emilia Romagna e localmente alla Toscana interna.

Sulle Alpi continua a nevicare, con i fiocchi che si concentrano sul settore orientale mentre ampie schiarite si stanno impossessando di quello centro-occidentale. Notevoli gli accumuli pluviometrici da inizio evento, considerando quindi anche mercoledì.

Dopo mesi di precipitazioni scarse o in molti casi del tutto assenti molte zone si sono trovate a fare i conti con accumuli ingenti, anche oltre i 150/200mm sulle Prealpi venete ed in particolare sull'alto Vicentino, oltre 200mm sulle Prealpi Carniche con punte di 250mm, oltre 100/150mm sul Trentino.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, si sono avuti forti rovesci in Piemonte sulle zona ovest di Torino, anche con grandine.

Sulle Alpi i fenomeni si sono trasformati in abbondanti nevicate, con fiocchi caduti fino a bassa quota. Nella serata di ieri, giovedì, la neve ha fatto la sua comparsa fin sul fondovalle di Sondrio ed accumuli di neve fresca fino a 150cm dai 2000m di quota.

METEO PROSSIME ORE.

Insisteranno nubi e fenomeni sparsi su Nordest ed Emilia Romagna ma in graduale attenuazione con il passare delle ore fino ad esaurimento in serata. Neve sulle Alpi oltre i 900m, in rialzo oltre i 1000m nel pomeriggio.

Sul resto d'Italia tempo migliore soprattutto al Centro, salvo addensamenti sparsi su Toscana interna, Umbria e Marche, mentre al Sud sono attese condizioni più perturbate con piogge su Sicilia, Calabria, bassa Campania, Lucania e Salento, in lenta attenuazione serale.