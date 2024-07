Italia sotto l'Assedio della Quarta Ondata di Caldo e Polvere Sahariana

L'Italia è attualmente colpita da una doppia avversità climatica: una quarta ondata di caldo estremo e l'arrivo di polvere sahariana, secondo quanto riportato da 3bmeteo. Le correnti meridionali provenienti dall'entroterra dell'Algeria stanno trasportando il pulviscolo sahariano, rendendo i cieli delle regioni centro-meridionali opachi e grigiastri. Questo fenomeno, frequente nelle ultime settimane, si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni, con un possibile picco di concentrazione attorno al prossimo weekend.

L'abbassamento del flusso atlantico verso Francia e Penisola Iberica favorirà un aumento delle correnti sahariane verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche le regioni settentrionali italiane.

La quarta ondata di caldo, invece, porterà temperature ben oltre la media stagionale, con punte di 36-38°C nel Val Padana centro-orientale e nel Centro-Sud, e valori fino a 40-41°C al meridione. Questo intenso caldo non riguarderà solo le ore diurne, ma anche le notti, con temperature minime che non scenderanno sotto i 20°C, aggravando il disagio per la popolazione.

Nel fine settimana è previsto un lieve cedimento dell'anticiclone solo sul bordo settentrionale, potenzialmente causando fenomeni di instabilità al Nord Italia. Nel resto del paese, invece, il sole e il caldo intenso continueranno a dominare.

Questo episodio meteorologico non interessa solamente l'Italia, ma si estende anche all'Europa orientale, con molte nazioni che registrano temperature significativamente al di sopra della norma stagionale. L'onda di calore, caratterizzata per la sua durata fino a 10 giorni, aggraverà ulteriormente le già gravi condizioni di siccità in diverse zone del Mediterraneo, compreso il nostro paese.

La popolazione è invitata a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dall'afa e dai rischi legati alla qualità dell'aria, mantenendo un adeguato livello di idratazione e evitando l'esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata.