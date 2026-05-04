Italia spaccata dal meteo: crollo delle temperature al Nord, caldo al Sud

Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa tra aria fredda e instabilità al Centro Nord e condizioni più calde e soleggiate al Sud

L’Italia si avvia verso una fase di forte contrasto climatico, con un evidente divario tra le diverse aree della Penisola. Nei prossimi giorni si assisterà a un netto calo delle temperature, in alcuni casi fino a 6-8 gradi, soprattutto su Centro e Nord, mentre il Sud beneficerà di condizioni più stabili e di un sensibile aumento termico.

La causa di questa situazione è legata all’ingresso di correnti fresche e instabili, che interesseranno prevalentemente le regioni settentrionali e centrali, favorendo piogge diffuse e mantenendo i valori termici su livelli contenuti, talvolta anche inferiori alla media stagionale. Di contro, sulle regioni meridionali si farà sentire l’influenza di un campo anticiclonico, capace di garantire maggiore stabilità atmosferica e temperature in progressivo aumento.

Nel dettaglio, la giornata di martedì vedrà un calo termico generalizzato al Nord e al Centro, con valori che rientreranno nella norma o risulteranno leggermente inferiori, specie sul Nordovest. Al Sud, invece, si registrerà una tendenza opposta, con punte che potranno raggiungere i 25-26°C, in particolare sul Salento.

Mercoledì le temperature si manterranno stabili o in lieve aumento, con condizioni più miti al Sud dove si potranno toccare i 26-27°C, soprattutto nelle zone interne della Puglia. La situazione tenderà a migliorare ulteriormente giovedì, quando si osserverà un aumento più diffuso dei valori termici su gran parte del territorio nazionale, pur con differenze ancora marcate tra le diverse aree.

Lo sguardo si sposta poi verso il fine settimana, quando si prevede un ulteriore incremento delle temperature al Sud, con possibili punte prossime ai 30°C in Sicilia, mentre il Nord resterà più fresco, con valori ancora inferiori alla media. Il Centro si troverà in una posizione intermedia, con clima mite ma non particolarmente caldo.

Un quadro meteorologico che evidenzia una vera e propria Italia divisa in due, tra instabilità e clima quasi estivo, in attesa di conferme sull’evoluzione del weekend.