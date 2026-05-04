Meteo shock: piogge e temporali tornano, ma l’Italia resta divisa

Settimana caratterizzata da instabilità diffusa al Centro Nord con piogge e temporali mentre il Sud resta più riparato con schiarite e temperature miti

La nuova settimana si apre con un deciso cambio di scenario sul fronte meteo, segnato dal ritorno di piogge e temporali su diverse regioni italiane, ma con una distribuzione dei fenomeni tutt’altro che uniforme. L’Italia, ancora una volta, si presenta divisa tra aree interessate dal maltempo e zone che continueranno a beneficiare di condizioni più stabili.

Già da lunedì 4 maggio si osserva un peggioramento sul Nordovest, con precipitazioni in progressiva intensificazione che, nel corso della giornata, si estenderanno anche a Lombardia, Emilia occidentale e parte del Veneto. Al Centro, la Toscana sarà la prima a essere coinvolta da un aumento della nuvolosità con piogge serali, mentre altrove resisteranno condizioni più soleggiate. Il Sud, invece, vedrà prevalere cieli velati ma generalmente asciutti, con qualche fenomeno limitato alla Sardegna.

La giornata di martedì 5 maggio rappresenterà il momento più critico della settimana, con condizioni di instabilità diffusa su tutto il Centro Nord. Sono attesi rovesci e temporali, localmente anche intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e in particolare ancora sulla Toscana. Il Nord sarà interessato da precipitazioni diffuse, mentre al Sud i fenomeni saranno più sporadici e concentrati tra Campania, Lucania e Alta Puglia, con ampie schiarite altrove.

Mercoledì 6 maggio la situazione non subirà sostanziali miglioramenti: il maltempo persisterà, con piogge e temporali anche forti su gran parte del Centro Nord, intervallati solo da brevi pause. Il Sud continuerà a rimanere ai margini del sistema perturbato, con condizioni più variabili ma nel complesso asciutte e con temperature in lieve aumento.

Da giovedì si intravede una graduale attenuazione dei fenomeni, soprattutto sulle regioni occidentali del Nord, mentre sulle aree alpine e nordorientali potranno ancora verificarsi precipitazioni, anche intense sui rilievi. Il Centro vivrà una fase più variabile con ampie schiarite, mentre il Sud sarà in prevalenza stabile e soleggiato.

La tendenza per venerdì e il weekend conferma un quadro ancora dinamico: il Nord vedrà alternanza tra schiarite e nuove piogge, soprattutto sulle Alpi, mentre il Centro e il Sud godranno di condizioni più favorevoli, pur con qualche episodio isolato di instabilità lungo le aree interne e adriatiche.

Nel complesso, una settimana all’insegna della variabilità, con il ritorno di condizioni tipicamente primaverili e un’Italia ancora una volta divisa tra perturbazioni e schiarite.