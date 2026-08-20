Italia spaccata dal meteo, nubifragi al Nord e caldo fino a 41 gradi

Il maltempo travolge il Nord con temporali, grandine e vento forte, mentre l’anticiclone africano rilancia il caldo al Sud con punte fino a 41 gradi.

L'Italia si divide in due sul fronte meteorologico. Da una parte il Nord, alle prese con una fase di forte instabilità caratterizzata da temporali, grandinate e raffiche di vento; dall'altra il Sud, dove l'anticiclone africano continuerà a garantire condizioni prevalentemente soleggiate e, durante il weekend, potrebbe spingere nuovamente le temperature verso valori prossimi ai 40°C.

Il contrasto è legato all'ingresso di aria più fresca sulle regioni settentrionali, dopo settimane durante le quali il Mediterraneo ha accumulato una notevole quantità di calore. Proprio l'incontro tra masse d'aria con caratteristiche molto differenti può favorire lo sviluppo di temporali particolarmente intensi, soprattutto dove l'atmosfera presenta elevati livelli di energia e umidità.

Il peggioramento è già evidente in Lombardia. A Milano è stata disposta per oggi, giovedì 20 agosto, l'allerta arancione per temporali a partire dalle 6, preceduta da una fase di allerta gialla iniziata alla mezzanotte. Secondo il Comune, le previsioni indicano la possibilità di raffiche di vento fino a 110 chilometri orari.

Le autorità hanno adottato una serie di misure precauzionali. Sono stati chiusi i parchi cittadini e sospese le attività presenti al loro interno, comprese quelle di Planetario e biblioteche. Stop anche ai servizi educativi organizzati nelle aree verdi, mentre per alcuni centri balneari è stata prevista l'apertura soltanto fino alle 14.

Il Centro operativo comunale della Protezione Civile resta attivo per seguire l'evoluzione della situazione. L'indicazione alla popolazione è di evitare parchi e zone alberate durante i fenomeni più intensi e prestare particolare attenzione a strutture temporanee, impalcature, dehors e oggetti esposti sui balconi.

La fase instabile non riguarderà soltanto Milano. Tra giovedì e venerdì il maltempo tenderà a spostarsi progressivamente dal Nordovest verso le regioni nordorientali. Piogge e temporali interesseranno diverse zone della Pianura Padana, l'arco alpino e successivamente parte del Centro.

Le condizioni potranno risultare particolarmente severe sulle aree alpine e prealpine, dove gli accumuli pluviometrici potrebbero diventare localmente molto abbondanti. In presenza dei temporali più organizzati saranno possibili anche grandinate, nubifragi e forti colpi di vento.

Il cambiamento sarà evidente anche dal punto di vista termico. Al Nord la fase di caldo più intenso verrà temporaneamente interrotta e le temperature massime scenderanno diffusamente verso i 25-28°C, con valori inferiori nelle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni. Le previsioni odierne indicano, ad esempio, massime intorno ai 26°C in alcune località della Lombardia occidentale interessate dai temporali.

Situazione molto diversa procedendo verso il Mezzogiorno. L'aria più fresca collegata alla perturbazione riuscirà infatti con maggiore difficoltà a raggiungere le regioni meridionali, che rimarranno sotto la protezione dell'alta pressione subtropicale.

Qui il caldo è destinato a intensificarsi nuovamente nel corso del fine settimana. Le proiezioni indicano la possibilità di superare diffusamente i 38°C nelle aree interne più calde di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con picchi che nelle condizioni più favorevoli potrebbero raggiungere i 40-41°C, soprattutto nell'entroterra siciliano.

Anche la temperatura dei mari continua a rappresentare un elemento importante. Nel Mediterraneo le acque superficiali rimangono molto calde: lungo le coste calabresi, ad esempio, vengono attualmente rilevati valori intorno ai 28°C.

Il Centro Italia si troverà invece in una posizione intermedia. Tra giovedì sera e venerdì l'instabilità potrà raggiungere soprattutto Toscana, Umbria, Marche e Lazio, mentre le regioni più meridionali del Centro rimarranno maggiormente esposte al richiamo caldo.

Venerdì sarà ancora una giornata movimentata al Nord, con temporali soprattutto nella prima parte della giornata e una graduale tendenza al miglioramento a partire dalle regioni occidentali. Al Centro saranno possibili rovesci e temporali sparsi, mentre al Sud continueranno a prevalere sole e temperature elevate.

La situazione dovrebbe diventare più tranquilla durante sabato 22 agosto. Al Nord aumenteranno le schiarite, anche se non potrà essere escluso qualche episodio instabile residuo. Sul Centro prevarranno condizioni maggiormente soleggiate, mentre al Sud il protagonista sarà ancora una volta il caldo africano.

La tendenza per domenica indica un ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali, con instabilità confinata soprattutto alle zone montuose. Il caldo continuerà invece a essere molto intenso al Meridione.

Il risultato sarà un'Italia meteorologicamente spaccata: il Nord uscirà dalla fase perturbata con temperature sensibilmente più gradevoli, mentre il Sud continuerà a fare i conti con una nuova intensificazione dell'ondata di calore. Una distanza termica che nel weekend potrebbe superare anche i 10-15 gradi tra alcune località settentrionali e le aree interne più calde delle regioni meridionali.