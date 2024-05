"Jack Sparrow" lo Spacciatore Beccato dalla Finanza

Un'azione di controllo della Guardia di Finanza presso l'uscita del casello autostradale A/24 di Basciano ha portato alla scoperta di una situazione insolita. Un autoveicolo è stato fermato e a bordo vi era un cittadino straniero privo di documenti identificativi e visibilmente nervoso.

La perquisizione dell'auto ha rivelato un involucro contenente circa 100 grammi di hashish, con un'impronta insolita: l'immagine del famoso personaggio cinematografico "Jack Sparrow" dei Pirati dei Caraibi. Inoltre, il soggetto era in possesso di oltre 2.300 euro in contanti, non giustificabili.

Ulteriori controlli hanno svelato che l'uomo non possedeva la patente di guida e aveva già subito sanzioni per violazioni simili in passato.

La Guardia di Finanza ha denunciato il cittadino straniero alla procura della Repubblica del Tribunale di Teramo per traffico illecito di sostanze stupefacenti, con conseguente sequestro della droga e del denaro contante.