Joe Biden Positivo al Covid: "Mi Sento Bene"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al Covid-19. A seguito della diagnosi, ha cancellato un evento previsto a Las Vegas e si è trasferito in Delaware, dove lavorerà in isolamento. Nonostante la positività, Biden ha rassicurato tutti dichiarando: "Mi sento molto bene". Il suo medico ha confermato che il presidente presenta sintomi lievi, una temperatura normale inferiore a 37 gradi, ed è già in terapia.

Nel frattempo, all'interno del Partito Democratico crescono le pressioni per un possibile ritiro di Biden dalla corsa elettorale. A Milwaukee, l'ex presidente Donald Trump ha avuto un'altra giornata di gloria, ma il protagonista di oggi è stato il suo vice designato, JD Vance. Durante il suo discorso di accettazione della candidatura, Vance ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada". Ha promesso che, se eletto, il team repubblicano si impegnerà a lavorare per i cittadini, piuttosto che per Wall Street, accusando Biden di aver reso l'America "più debole e più povera".

In un incontro recente con i leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, Biden ha ribadito la sua intenzione di continuare la sua candidatura e ha dichiarato: "Sono il candidato e prevedo di vincere". Il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha confermato che Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori riguardo alla sua candidatura. Secondo alcune indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a considerare il ritiro dalla corsa elettorale.