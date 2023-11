Johnson conferma 62 licenziamenti: Regione e sindacati chiedono un ripensamento

Vertice in Regione tra Johnson e rappresentanti sindacali: la multinazionale americana conferma la chiusura dello stabilimento a Corropoli con 62 dipendenti coinvolti. L'assessore regionale al Lavoro e i sindacati propongono l'applicazione della cassa integrazione straordinaria e soluzioni alternative per evitare la perdita di posti di lavoro.

Nella riunione tenutasi oggi in Regione tra i vertici dell'azienda Johnson e rappresentanti sindacali, è stata confermata la decisione di procedere con 62 licenziamenti nello stabilimento di Corropoli. L'incontro era stato convocato per cercare una soluzione alla vertenza in corso da settimane, che ha visto anche uno sciopero e una manifestazione davanti agli stabilimenti.

L'assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale, insieme a Cigl, Cisl e Uil e alla rappresentanza sindacale aziendale, ha chiesto di non avviare la procedura di licenziamento collettivo e ha proposto l'applicazione della cassa integrazione straordinaria. Tale misura permetterebbe di garantire ai lavoratori un adeguato sostegno al reddito durante la verifica di possibili alternative per la soluzione della vertenza.

Nonostante la conferma della volontà di chiudere la produzione e procedere con i licenziamenti, l'azienda si è resa disponibile a riconoscere un adeguato ristoro economico ai lavoratori, garantire politiche attive del lavoro e condurre un'attività di scouting sul territorio. L'assessore Quaresimale ha sottolineato l'importanza di evitare la perdita di posti di lavoro e ha dichiarato di fare tutto il possibile, insieme ai sindacati e ai lavoratori, per trovare una soluzione alla situazione.

La riunione ha evidenziato la volontà comune di Regione e sindacati di tutelare i dipendenti coinvolti, anche se il percorso appare impervio e compromesso. L'azienda si è impegnata a rispondere alla richiesta di ritiro della procedura di licenziamento collettivo nella prossima riunione del tavolo fissata per il 6 dicembre. I sindacati hanno ribadito la volontà di collaborare con la Regione per l'applicazione degli strumenti di legge disponibili.