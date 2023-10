L'Adriatico Casa del Pineto fino alla 12esima Giornata

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura, sotto la presidenza del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, per discutere la permanenza delle partite del Pineto allo stadio 'Adriatico-Cornacchia' di Pescara. Alla riunione hanno partecipato anche il Sindaco Masci, l'Assessore allo Sport Martelli, il Questore Liguori, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Barbera, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Caputo e il delegato del Pineto Calcio, Giammarino.

Durante l'incontro, il delegato del Pineto Calcio, Giammarino, ha confermato che la squadra teramana giocherà al 'Adriatico-Cornacchia' fino alla 12ª giornata di campionato, prevista per il 5 novembre contro la Fermana. Questa decisione è dovuta all'avanzato stato di realizzazione dei lavori di ammodernamento dello stadio di Pineto. Tuttavia, Giammarino ha precisato che, per la partita casalinga successiva, prevista per il 19 novembre contro il Perugia, è previsto l'utilizzo di una struttura diversa dallo stadio Adriatico.

Il Sindaco Masci ha sottolineato che la città di Pescara ha garantito massima disponibilità per ospitare le partite del Pineto fino alla 12ª giornata. Tuttavia, ha dichiarato che successivamente a questa data non ci sarà ulteriore disponibilità dello stadio per le esigenze del Pineto Calcio, impegnandosi a comunicare formalmente questa decisione alla Lega Pro.

La protesta dei sindacati di polizia riguarda il fatto che il Pineto continuerà a giocare le partite casalinghe a Pescara, nonostante gli impegni precedentemente presi da tutte le autorità coinvolte. Inoltre, i sindacati lamentano una situazione di carenza di personale della polizia di Stato e non concederanno il permesso per lo svolgimento dei servizi di ordine pubblico presso lo stadio con orari in deroga, riservandosi di adottare tutte le prerogative sindacali necessarie. I sindacati hanno anche criticato il comportamento del Sindaco e del Prefetto per non aver mantenuto gli impegni presi in precedenza.