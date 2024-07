L'Anticiclone Africano Ritorna: Settimana Prossima All'insegna del Caldo Intenso

Dopo un lieve cedimento nel fine settimana, l'anticiclone africano tornerà a dominare su tutta l'Italia, prolungando la fase di stabilità e caldo intenso che interesserà il Paese da nord a sud. Ad eccezione di qualche fenomeno di instabilità locale, non sono previste precipitazioni significative, mentre il caldo si farà sentire intensamente, anche durante le ore notturne, con un clima spesso afoso.

Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con punte che potranno toccare i 36-38°C o addirittura superarli in alcune aree, mentre lungo le coste le temperature saranno leggermente inferiori. La morsa del caldo interesserà l'intera Val Padana e tutto il Centro-Sud.

L'ondata di caldo in arrivo si distinguerà non solo per la sua intensità, ma anche per la sua durata, prevista per gran parte della settimana prossima. Gli effetti del caldo intenso non si limiteranno all'Italia, ma si estenderanno anche all'Europa orientale, dove sono attese condizioni meteorologiche simili.

L'anticiclone africano, fenomeno ricorrente degli ultimi anni, non solo influenza la vita quotidiana delle persone, ma può avere anche effetti significativi sull'agricoltura e sulle risorse idriche, già messe a dura prova in diverse regioni.